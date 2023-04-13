نادي أبوظبي للرياضات المائية ينظم دوري "أبوظبي سويم فور لايف"

ينظم نادي أبوظبي للرياضات المائية "دوري أبوظبي سويم فور لايف" الذي تنطلق غداً أولى جولاته في مسبح المركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد، وتستمر فعالياته حتى منتصف شهر ديسمبر القادم. ويهدف الدوري، الذي ينطلق بالشراكة مع كل من مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الامارات للسباحة، لتطوير رياضات الألعاب المائية وتفعيل التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

وتنطلق الجولات بمشاركه أكثر 250 سباح وسباحة من كافة الجنسيات، يمثلون 15 نادي وأكاديمية خاصة، وأكتر من 40 مدرب ومدربة، وتتضمن الفعاليات تتويج الفائزين بالمراكز الستة الأولى، وذلك ضمن الخطة الفنية لتشجيع السباحين الناشئين، كما سيتم تتويج كافة الفرق بكأس المشاركة وذلك لدعهم وتحفيزهم على المشاركة في مختلف الرياضات المائية.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية حميد الهوتي، في تصريح صحافي أن تلك الفعالية تأتي في إطار تفعيل استراتيجية العمل بالنادي، و التي تتوائم مع استراتيجيات مجلس أبوظبي الرياضي التي تعمل على تحقيق رؤية حكومة أبوظبي نحو تطوير القطاع الرياضي في الإمارة، من خلال تشجيع جميع فئات المجتمع على المشاركة بالأنشطة الرياضية كأسلوب للعيش بصحة جيدة،

وأضاف الهوتي: “يعد دوري أبوظبي سويم فور لايف، مبادرة رياضية مجتمعية تعمل على تفعيل الخطط الفنية والأهداف الأساسية لنادي أبوظبي للرياضات المائية، ويتضمن الدوري سلسلة من البطولات ومهرجانات السباحة المجتمعية والفعاليات الممتدة على مدار العام الحالي، تمثل في مجموعها خمس محطات رئيسية، والتي يعمل من خلالها على نشر الثقافة الرياضية بشكل عام وثقافة السباحة والألعاب المائية بوجه الخصوص في مجتمع أبوظبي وكل الإمارات. كما ستقام على هامش كل جولة من الدوري ورشة عمل للحكام والفنيين لتطوير أدائهم. وتنطلق غداً أولى المحطات والتي ستحمل عنوان: "المهرجان الرمضاني" للأعمار من عمر 8 سنوات وحتى 14 سنة”.

ومن جانب أخر اكد رئيس لجنة تسيير الأعمال باتحاد الامارات للسباحة عبد الله الوهيبي: " نفخر بأن تحتضن أبوظبي سلسلة فعاليات دوري أبوظبي سويم فور لايف، حيث سيدعم هذا من المكانة الرياضية الرائدة التي تتمتع بها العاصمة، ويعزز من دورها المتميز في استضافة الفعاليات الرياضية المجتمعية، التي تشجع النشء على ممارسة مختلف الرياضات المائية، ونتوقع أن يحقق الدوري نجاحاً كبيراً، خاصة مع الاستعدادات والتجهيزات الكبيرة في التي قام بها نادي أبوظبي للرياضات المائية، ونتوقع أيضا أن نستطيع من خلال هذه الفعالية رصد المواهب التي يمكن تطويرها لخوض المنافسات الوطنية والدولية".