صدمة جديدة لفرنسا.. كريم بنزيما أفضل لاعب في العالم خارج المونديال

تعرض المنتخب الفرنسي لصدمة جديدة عقب استبعاد قائد المنتخب الفرنسي كريم بنزيما، من قائمة المنتخب المشاركة في المونديال، لينضم إلى قائمة اللاعبين الغائبين وهم بول بوجبا، بريسنيل كيمبيمبي، نجولو كانتي وكريستوفر نكونكو، وجاء ذلك بسبب تعرض اللاعب إلى الإصابة خلال تدريبات المنتخب الفرنسي.

ونشر كريم بنزيما خبر استبعاده من كأس العالم 2022 مع رسالة مؤثرة في حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، بعد الإصابة التي لحقت به خلال تدريبات كتيبة الديوك: "في حياتي لم أستسلم أبدا ولكن الليلة يجب أن أفكر في الفريق كما أفعل دائما، لذلك تم إخباري أن أترك مكاني لشخص يمكنه مساعدة المنتخب في تحقيق انجاز رائع بكأس عالم.. شكرا لكم جميعا على رسائل الدعم".

وأكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن اللاعب كريم بنزيما خضع لفحوصات طبية بالتصوير بالرنين المغناطيسي، في أحد مستشفيات الدوحة، والتي أثبتت تعرض بنزيما لتمزق عضلي في المستقيم الفخذي.

وسيحتاج مهاجم منتخب فرنسا لفترة تعافي تصل إلى 3 أسابيع على الأقل، ليصبح خارج حسابات المدرب ديديه ديشامب في المونديال، وذلك بعدما كان قد غاب لفترة عن ريال مدريد خلال الموسم الحالي، بسبب الإصابة والإجهاد العضلي أيضاً.

ويذكر أن كريم بنزيما لم يشارك في النسخة السابقة من المونديال مع المنتخب الفرنسي، الذي توج باللقب بقيادة نجمه الشاب كيليان مبابي، عقب الفوز على منتخب كرواتيا في المباراة النهائية.