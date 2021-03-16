بالفيديو.. حارس مرمى يمنع هدفاً مؤكداً بطريقة مثيرة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

شهد الدوري البولندي لكرة القدم فيديو مثير انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه فرانتشيشيك بلاخ، حارس مرمى فريق "بياست غليفيسي"، وهو ينقذ فريقه من هدف مؤكد أمام مضيفه ليخ بوزنان (0-0)، وذلك في الجولة 21 من الدوري البولندي لكرة القدم.

وأظهر الفيديو المنشور على موقع "سورو - سكوب"، تصدي حارس المرمى ببراعة لكرة صعبة، بعد هجمة مرتدة من قبل لاعبي أصحاب الأرض، حيث تمكن من التصدي لتسديدة قوية على عدة دفعات بطريقة مثيرة.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ليخرج الفريق الضيف بنقطة ثمينة، رفع بها رصيده إلى 28 نقطة، في المركز التاسع، بينما يشغل ليخ بوزنان المركز السادس برصيد 29 نقطة.

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