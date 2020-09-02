بالفيديو.. المصري حسني عبد ربه يكشف تفاصيل طرده من ملعب الإسماعيلي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف نجم منتخب مصر ونادي الإسماعيلي السابق حسني عبد ربه، عن الموقف التي تعرض له وطرده من ملعب الإسماعيلي أثناء حضوره لمشاهدة مباراة فريقه السابق أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري، حيث شن هجوما حادا على إدارة ناديه بعد أن تم منعه من حضور المباراة بطلب من مجلس إدارة النادي.

ونشر نجم منتخب مصر حسني عبد ربه ثلاثة مقاطع فيديو مصورة عبر الصفحة الشخصية له، لتوثيق ما حدث معه منذ دخوله لاستاد الاسماعيلية وحتى طرده، وقال اللاعب: ”حضرت اليوم لمشاهدة فريقي رغم تلقيه هدفين في بداية المباراة لكن اتمنى ان يعود الفريق في اسرع وقت، ولم اتواجد هنا لتصفية حسابات مع أحد، هذا بيتي، وهذا نادينا وما يحصل الآن بأبناء النادي بمنعهم من الدخول لمشاهدة الفريق لا يرضي احد".

وأضاف: ”عمري ما هسيب الاسماعيلي والنادي سيعود بأبناءه قريبا، ولن نقف مكتوفي الأيدي ونهاية المجلس الحالي ستكون سيئة للغاية، رفضوا دخولي المقصورة وبعدها طلب مني احد رجال الأمن مغادرة الملعب بشكل كامل وبالفعل سأغادر لكن لن أترك النادي لمجلس الإدارة الحالي والمنتفعين من تواجده “.

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