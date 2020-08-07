سرقة منزل رئيس الأهلي محمود الخطيب

المصدر: أحمد طارق- دبي

أعلنت نيرفين فريد زوجة رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب عن سرقة منزلهما، خلال الساعات الماضية.

وكتبت زوجة الخطيب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك":لما نرجع نلاقي البيت اتسرق نحمد الله إن مكانش في حد في البيت وقتها.. نحمد الله على كل شيء".

وتابعت:" اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خير منها".

وذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية أن محمود الخطيب، حرر محضراً في قسم شرطة 6 أكتوبر بعد سرقة منزله بمنطقة "حي الأشجار" في السادس من أكتوبر.

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