بالفيديو.. 7 رابحون من عودة الدوري الإنجليزي أبرزهم محمد صلاح

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تعود الحياة إلى الملاعب الإنجليزية اليوم، بعد توقف دام أكثر من 3 شهور، وستفرز هذه العودة مستفيدين ومتضررين، لعل أبرزهم فريق ليفربول، الذي بات على مشارف تتويج تاريخي هذا الأسبوع، وهو اللقب الغائب عنه منذ 30 عاماً. ويسعى نجمه الأبرز المصري محمد صلاح إلى الحصول على لقب هداف الدوري للمرة الثالثة على التوالي. وفي التقرير التالي نلقي الضوء على أبرز الرابحين من عودة الدوري الممتاز.

ليفربول

يستعد ليفربول للتتويج الرسمي بلقب الدوري لأول مرة بعد غياب 30 عاماً، وكان عشاق "الريدز" يخشون إلغاء بطولة الدوري، إلا أن مع استئناف البطولة اليوم، سيكون الفريق في حاجة إلى 6 نقاط من 9 مباريات حتى يعانق اللقب، أو إلى ثلاث نقاط فقط في حال خسارة سيتي أمام أرسنال في لقاء مؤجل اليوم.

نيوكاسل

الفريق الإنجليزي العريق، نيوكاسل، ومالكه الجديد صندوق الاستثمار السعودي، هو أكثر الرابحين، فلم تم الإلغاء كانت الخسائر ستكون كبيرة جدا على النادي، إلا أن قرار الاستئناف سيسمح للمالك الجديد بالعمل بأريحية.

محمد صلاح

تجددت آمال هداف الدوري الإنجليزي الموسمين الماضيين محمد صلاح في تحقيق لقب شخصي ثالث، حيث يفصله فقط 3 أهداف عن المتصدر جيمي فاردي، كما أن الفرصة متاحة للثنائي، لاعب السيتي سيرخيو أجويرو، ونجم أرسنال بيير أوباميانغ.

مورنيو

يعتبر مدرب توتنهام ،البرتغالي مورينيو، أكثر المحظوظين بتوقف النشاط وأزمة كورونا، حيث كان يعاني نجوم فريقه من إصابات متعددة، ما أثر ذلك في تراجع الفريق للمركز الثامن بـ41 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن المركز الرابع، لكن الوضع الآن تغير، حيث استعاد مورينيو، نجمه الأول هاري كين، وكذلك هيونج مين سون وستيفان بيرجوين والبقية، وتعد هذه فرصة مواتية لمورينيو للقتال بطريقته المفضلة للاقتراب من المركز الرابع أو على الأقل ضمان مركز مؤهل للدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد

يسعى اليونايتد وأرسنال لتحقيق أكبر استفادة ممكن خاصة بعد استعادتهما لعدد من اللاعبين المصابين. وسيكون الصراع أكبر على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال الموسم المقبل. ويفصل يونايتد 3 نقاط عن المركز الرابع، و8 لأرسنال.

ليدز يونايتد

اقترب فريق ليدز العريق من العودة إلى مكانة الطبيعي بعد هبوطه. ولو تم إلغاء الموسم لكان إحباطا شديدا لليدز، الذي يتصدر الدوري الأدنى وبات قريبا جدا من إعلان صعوده.

يورغن كلوب

المدرب الألماني الأفضل في العالم الموسم الماضي سيكتب تاريخا جديدا مع ليفربول عندما يتوج بلقب الدوري لأول مرة، بعدما نجح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، وسيكون ذلك إنجازا جديدا سيكتب للمدرب ومشروعه الذي بدأه مع الفريق منذ ما يقارب من 5 سنوات.

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