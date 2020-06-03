بالفيديو: رياضي مقاتل يأكل النحل الميت.. تعرف إلى فوائده!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تداول جمهور الرياضات القتالية المختلطة "إم إم إيه" عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور يتناول خلاله حشرات تبين لاحقاً أنها "نحل ميت".

وبدا ماكغريغور (31 عاماً)، الشهير بانتصاراته على حلبة القتال المختلط بـ 22 فوزاً مقابل أربع هزائم خلال مسيرته الرياضية، سعيداً بأكل النحل الميت للفوائد التي تكمن في داخله.

ويعتبر النحل الميت من المنتجات التي تباع بكثرة في روسيا وسلوفينيا وتظهر فائدتها -وفقاً لمجلة "ويب طب" الطبية- في مادة الكيتين المخزنة داخله فضلاً عن مواد أخرى مثل الهيبارين والميلانين والجلوكوزامين.

وتفيد المجلة بأن "سم النحل مقاوم لدرجات الحرارة المرتفعة إذ يحتفظ بخصائصه الفريدة حتى عند 50 درجة مئوية، ويعود بقوائد جمة على الإنسان في علاج السمنة، مرض كرون، مضاعفات مرضى الفشل الكلوي، الأنيميا، فقدان القوة والشهية، صعوبة في النوم، منع التهاب اللثة عند تطبيقها مباشرة على اللثة، ويمنع أيضا تجاويف الأسنان، ويساعد البشرة على إعادة بناء نفسها".

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