بالصور: الزمالك يعيد لافتات "نادي القرن الحقيقي".. ومرتضى يلوح بمستندات 1996

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أعاد نادي الزمالك رفع لافتات "نادي القرن الحقيقي" على أسواره بعد أيام قليلة من إنزالها لحذف شعار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تجنباً لأي مسائلة قانونية تتعلق بالعلامة التجارية، ليواصل النادي إثارة الجدل في الساحة الكروية المصرية بعد مرور 20 سنة على منح غريمه التقليدي الأهلي لقب نادي القرن في القارة الإفريقية.

وكتب الزمالك في اللافتة الجديدة التي حملت شعار النادي فقط: "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالإنجازات والبطولات (9 بطولات) وليس بالمحسوبية والمجامالات (7 بطولات)"، في إشارة حقه باللقب قياساً بعدد البطولات التي توج بها في القرن الماضي بحصوله على تسع بطولات مقابل سبعة للأهلي.

وقال الزمالك في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي، أمس الأحد: "أعاد النادي وضع اللافتات بعد الاستجابة لمناشدة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بحذف شعار الاتحاد من على اللافتة، وتأتي تلك الخطوة ضمن الإجراءات التي يتخذها مجلس إدارة نادي الزمالك في الحصول على حقوقه المشروعة بلقب نادي القرن العشرين في قارة أفريقيا، بعد تتويج الفريق بتسعة ألقاب قارية أكثر من أي فريق آخر".

وأضاف البيان: "قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تشكيل لجنة رباعية برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم، وبعضوية إسماعيل يوسف وهاني زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور من أجل تجهيز ملف كامل بالمستندات عن أحقية الزمالك في لقب نادي القرن العشرين في أفريقيا، ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور الى استعادة حق النادي وجماهيره في الحصول على لقب نادي القرن الإفريقي باعتبار النادي هو الأكثر تحقيقا للبطولات القارية بالقرن العشرين".

من جهته، قال مرتضى منصور على قناة الزمالك: "إن لافتة نادي القرن ستستمر لأجيال قادمة.. أحيانا لا يحصل على حقه بالقانون فيضطر للحصول عليه بالأمر الواقع"، مشيرا إلى أنه "يمتلك حالياً مستندات من عام 1996 تثبت أن الزمالك جاء ترتيبه أولاً وقت اختيار النادي الذي سيحصل على لقب نادي القرن الإفريقي بينما جاء الأهلي رابعاً".

وأوضح: "أن المعركة التي يخوضها خلال الوقت الحالي مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وليست مع الأهلي".

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