بالفيديو.. مدرب مصري مصاب بكورونا يوجه رسالة مؤثرة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

وجه مدرب فريق بلدية المحلة، المصاب بفيروس كورونا، مغاوري خيرير، سالة مؤثرة جداً من داخل العزل الصحي بأحد المستشفيات في مدينة المحلة، لكافة متابعيه وتداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تأكد إصابته بالفيروس وحجزه في المستشفى.

وحرص المدرب المصري على شكر من تواصل معه للسؤال عنه خلال فترة مرضه، وقال في رسالته المصورة: "لا ترمو بأنفسكم إلى التهلكة، ارجوكم ابقوا في منازلكم، أنا مدرب كرة قدم ومعروف أن الرياضيين من الصعب إصابتهم، لكني أصبت بالفعل ومتواجد حالياً في مستشفى العزل، وأيضاً كنت الفترة الأخيرة لا أخرج كثيراً، وللأسف أصبت بالفيروس، لذلك اطلب منكم البقاء في المنزل".

وأضاف: "الله سبحانه وتعالى لم يخلق داء إلا وخلق الدواء لكن هذا يحتاج إلى وقت، المرض ليس صعب ولكنه بالتأكيد يؤثر على الكثير من الأفراد لذلك أطلب منكم البقاء في المنزل والمحافظة على صحتكم وأبنائكم".

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