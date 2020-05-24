صديقة كريستيانو رونالدو تواصل الإثارة بصورة من حمام السباحة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصلت صديقة نجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، الإثارة بنشر صور جريئة لها برفقة اللاعب وأولادها من داخل المنزل المتواجدين به حالياً في إيطاليا حيث عاد النجم البرتغالي إلى تدريبات فريقه استعداداً لعودة مباريات الدوري الإيطالي.

وكانت جورجينا قد أثارت الجدل خلال فترة تواجدها بالعزل بأكثر من صورة جريئة أحرجت فيها النجم البرتغالي شخصياً، كما أثارت الشائعات، عن خطوبتها وحملها بالطفل الخامس لرونالدو عندما نشرت صورتين تظهر في الأولى مرتدية خاتم الزواج، وفي الثانية تظهر فيها داخل مصعد واضعة يدها على بطنها مثلما تفعل النساء الحوامل.

وهذه المرة نشرت عارضة الأزياء صورة جديدة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" ويظهر في الصورة رونالدو وجورجينا إلى جانب أطفالهما الأربعة يقضون أوقات مرح في حمام السباحة الصغير الموجود في منزلهما، وحظيت الصورة بإعجاب أكثر من مليوني شخص في أول 12 ساعة منن عرضها.

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