بالفيديو والصور.. محمد صلاح يظهر من دون كمامة في أول تدريب لليفربول

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول فعاليات أول تدريب للفريق في ملعب مليوود، بعد العودة من توقف طويل استمر أكثر من شهرين وبالتحديد منذ منتصف مارس الماضي عندما توقف الدوري الإنجليزي بسبب تفشي فيروس كورونا في أوروبا وتوقف البطولات في العالم.

ويتصدر فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي المنتظر عودته قريباً بعدما أعطت الحكومة الإنجليزية الضوء الأخضر لعودة البطولة، بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي وهو في حاجة لست نقاط فقط من أجل التتويج بلقب الدوري الغائب منذ 30 عاماً.

وقاد التدريب الأول المدرب الألماني كلوب، وظهر الفريق وهو يقوم بتدريبات منفردة لكل لاعب، ولكن الملفت للنظر هو حضور محمد صلاح إلى ملعب المباراة من دون الكمامة حيث التقطت الكاميرات اللاعب وهو داخل سيارته وأيضاً عندما نزل إلى أرض الملعب لأول مرة من أجل استئناف التدريبات ولكن الملفت هو عدم ارتداء محمد صلاح للكمامة وهو خارج ملعب التدريب.

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة هدافي الفريق للعام الثالث على التوالي وهو يبتعد عن صدارة هداف البطولة بفارق 3 أهداف فقط.

كلوب سعيد بالعودة

أبدى المدرب الألماني كلوب سعادته بالعودة إلى التدريبات وقال في تصريح للموقع الرسمي للنادي: “بدأ الصباح بشكل جيد بالفعل، لقد استيقظت في وقت أبكر من المعتاد، ثم أدركت أنه اليوم الأول، شعرت أنه مثل اليوم الأول في المدرسة بالنسبة لي، حدث ذلك قبل 46 عامًا، لكن لابد أنه كان مشابهًا، ارتديت ثيابي مرة أخرى، وللسبب الصحيح، للذهاب إلى التدريب، قدت سيارتي إلى ميلوود وسعدت حقًا برؤية جميع الأولاد، لم أر جميع الأولاد حتى الآن، لم أر سوى 10 منهم والمدربين، وهي بداية جيدة، أود أن أقول يبدو الجميع في حالة معنوية جيدة الطقس رائع هنا ميلوود، وكل شيء مجهز لنا جميع الطرق ذات الاتجاه الواحد عبر المنطقة بأكملها ويتم إعداد كل شيء وتعيينه نحن على استعداد للعمل مرة آخرى وكان من الرائع حقًا العودة”.￼

وأضاف المدرب الألماني: “تم تنظيم التدريبات بشكل مثالي، كل شيء يتعلق بكرة القدم إنها أشياء صغيرة، التعود على الملعب، والأحذية والكرة، والمنعطفات، والتمريرات المتنوعة، والجري، والركض المتسارع، وأشياء من هذا القبيل القليل من التسديدات، كل هذه الأشياء لقد بدا الأمر جيدًا حقًا، يجب أن أقول إذا كان أي من مشجعينا قلقًا، فلا داعي لذلك - فالأولاد في حالة جيدة”.

أول ظهور لمحمد صلاح

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news