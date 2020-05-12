بالفيديو.. موقف مؤثر من غيث في “قلبي اطمأن” ينصر كرة القدم

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصل برنامج “قلبي اطمأن” جولاته في العالم بحثاً عن الحالات الصعبة التي تحتاج إلى المساعدة وحلقة الأحد كانت في الصومال لمساعدة إحدى الحالات، وبعد أن أنهى مقدم البرنامج مساعدته توجه لمكان أخر بحثاً عن سعادة جديدة لرسم البسمة على وجوه المحتاجين.

وتفاجأ مشاهدي هذه الحلقة من البرنامج بتجربة جديدة كانت في اللعبة الشعبية الأولى في العالم، والأكثر مشاركة ممارسة ودائماً ما يقال عنها أنها لعبة الفقراء نظراً لأنها متاحة للجميع ومن الممكن ممارستها في أي مكان بالعالم، وهذا ما فعل غيث في برنامج “قلبي اطمأن” حيث ساهم برسم البسمة على أطفال في الصومال عندما أعاد ترميم ملعب كرة قدم مهجور لم يكن يصلح للعب.

وقام مقدم البرنامج خلال الحقلة مع مساعديه بإنشاء مدرجات وسور الملعب وكتب عليه إسم البرنامج ليصبح إسم الملعب الجديد “قلبي اطمأن” في الصومال ثم انطلقت أول مباراة على الملعب وسط حضور جماهيري ومشاركة فعالة من الأطفال.

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