بالفيديو.. ميسي يقود مرسيدس «جي ال أي» وسواريز «رينج روفر».. أول تمرين لبرشلونة

المصدر: دبي الامارات اليوم

فرض نادي برشلونة الإسباني إجراءات احترازية على اللاعبين مع أول تمرين له، بعد نحو شهرين من التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، وضمن استعدادات الفريق للعودة المنتظرة للدوري في يونيو المقبل.

واحترم اللاعبون البروتوكول الصحي بدقة، إذ حضر النجم الارجنتيني ليونيل ميسي بمفرده مستقلاً سيارته الشخصية مرسيدس «جي ال أي»، كما ظهر الأوروغوياني لويس سواريز بسيارته «رينج روفر»، فيما حضر كل لاعب بمفرده وبسيارته الخاصة أيضاً، واتخذ اللاعبون الاحتياطات الوقائية اللازمة، وتوزعوا على ثلاثة ملاعب من دون المرور بغرف الملابس.

وقاموا بعدها بتمارين الجري، وخضعوا لاختبارات لقياس آثار العزل على وضعهم البدني، وتسلموا في نهاية التمرين التجهيزات والملابس الخاصة بالحصة المقبلة.

وأعلنت رابطة الدوري أنها تنوي «العودة الى المنافسات في يونيو المقبل، بعدما أعطت السلطات المحلية الضوء الأخضر لاستئناف التمارين الفردية للبطولات الاحترافية هذا الأسبوع بشكل تدريجي، تمهيداً لمعاودة المنافسات المعلقة منذ منتصف مارس الماضي.

مرفق فيديو توضيحي أثناء قيادة اللاعبين سياراتهم الخاصة:

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