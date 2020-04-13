بالفيديو والصور.. لاعبة كرة قدم حامل في الشهر التاسع تقوم بتدريبات شاقة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصلت نجمة المنتخب الأميركي، أليكس مورغان، تدريباتها الشاقة واليومية أثناء وجودها في الحجر المنزلي، وذلك رغم وضعها الصحي، وحملها في الشهر التاسع، حيث لم يمنع ذلك من قيام اللاعبة بتدريباتها القوية وقيامها بدورها، في إشارة إلى التزامها في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت أليكس مورغان قد توجت بالعديد من الألقاب الدولية والمحلية، أهمها التتويج مع منتخب بلادها بالميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012 وكأس العالم للسيدات عام 2015، إضافة إلى الثلاثية التاريخية مع نادي ليون الفرنسي، عندما كانت تحترف في فرنسا (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا)، وعلى الصعيد الدولي.

ونشرت أليكس مورغان، البالغة 30 عاماً، فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» أثناء التدريب، وأرفقته بعبارة: «تدريباتي الخارجية في مرآب المنزل».