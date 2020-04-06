بالفيديو.. بطلة جمباز روسية تكشف عن حقيقة لا تظهر في البطولات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نشرت بطلة العالم في الجمباز الإيقاعي النجمة الروسية ألكسندرا سولداتوفا، مقطع فيديو أثناء تواجدها في الحجر المنزلي، كشفت من خلاله عن حقيقة في جسدها لا يمكن أن تظهر في المنافسات والبطولات، حيث لفتت الإنتباه إليها من خلال بنية استثنائية في اللعبة.

وقامت النجمة الروسية بنشر مقطع فيديو على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، أظهرت فيه حركة غريبة، وعلقت عليها قائلة: "حقيقة صغيرة عني. تنحني ركبتي اليسرى ومرفقي الأيسر أفضل بكثير من الجهة اليمنى، لكن بالتأكيد ذلك لا يظهر بوضوح خلال المشاركة في المسابقات. والمرفق الأيسر يخيف الناس أحيانا".

كما قامت بنشر مقطع فيديو لتدريب جمباز على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، أظهرت فيه أيضاً إتقانها للعبة.