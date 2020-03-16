رونالدو يحوّل فنادقه إلى مستشفيات لعلاج مرضى فيروس «كورونا» مجاناً

المصدر: مدريد ■د.ب.أ

أكد نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مجدداً اهتمامه البالغ بالمجتمع وخدمة الناس، حيث قرر اللاعب الأسطورة تحويل سلسلة الفنادق التي يمتلكها في البرتغال إلى مستشفيات، للإسهام في الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقرر رونالدو تحويل الفنادق، التي تحمل علامته التجارية «سي آر 7»، إلى مستشفيات لعلاج المرضى المصابين بهذا الفيروس مجاناً.

كما قرر رونالدو أن يدفع رواتب الأطباء والعاملين بهذه المستشفيات من ماله الخاص.

وكان رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بعث برسالة، الجمعة الماضية، إلى جميع المصابين بعدوى فيروس «كورونا» المستجد، مطالباً إياهم بضرورة الانتباه والالتزام بالتعليمات الصحية للخروج من هذه الأزمة التي يواجهها العالم.

وذكر رونالدو على موقع «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي: «العالم يمرّ بفترة صعبة للغاية، تتطلب أقصى عناية وانتباه منا جميعاً». ولم يوجّه رونالدو الرسالة كلاعب كرة قدم، وإنما كشخص تابع عن كثب آخر التطورات التي أثرت في العالم كله، وقال رونالدو: «حماية الأرواح البشرية يجب أن تكون أهم من كل المصالح الأخرى».

وينتمي نادي يوفنتوس، الذي يلعب له رونالدو حالياً، لواحدة من أكثر المناطق تأثراً بفيروس كورونا، حيث تنتشر الإصابات بالفيروس بشكل كبير.

وقال رونالدو: «من المهم أن نتبع جميعاً نصائح وتعليمات منظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية، للتعامل مع الوضع الحالي». وكان رونالدو سافر إلى إقليم ماديرا البرتغالي، يوم الاثنين الماضي، وسيظل هناك مع عائلته وصديقته جورجينا رودريجيز وأطفاله الأربعة، لحين انتهاء أزمة فيروس «كورونا» في إيطاليا.

وأعرب رونالدو عن تعاطفه مع هؤلاء الذين فقدوا أياً من ذويهم، كما أبدى تعاطفه ودعمه لهؤلاء المصابين بفيروس كورونا، ومن بينهم دانييلي روجاني زميله في صفوف يوفنتوس.

كما أعلن رونالدو دعمه للأطقم الطبية المحترفة التي تعكف على مكافحة الفيروس.