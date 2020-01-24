بالفيديو .. تيغالي: سأبكي عند مشاركتي الأولى مع منتخب الامارات

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

قال مهاجم فريق الوحدة، سبستيان تيغالي الذي حصل على الجنسية الإماراتية قبل أيام إنه حينما وصل إلى الامارات كانت لديه العديد من الأحلام التي يريد تحقيقها وأنه لم يكن يدور في خلده أنه يمكن أن يلعب للمنتخب الوطني الإماراتي على الإطلاق.

وقال تيغالي في حديثه لصحيفة "ذي ناشونال": “هنالك أشياء لا تصدق، حينما وصلت إلى هنا كانت لدي أحلام للتألق ولكن لم يكن من بينها اللعب للمنتخب الإماراتي، ومن الرائع أنه بدون أن احلم بمثل هذه الفرصة فقد حصلت عليها".

وقال لاعب فريق الوحدة في حديثه عن المشاركة الأولى المنتظرة له مع "الأبيض": "بالتأكيد ستكون لحظة رائعة في مسيرتي الكروية، ربما قد أبكي، لقد مررت بالعديد من اللحظات التي كان يمكن أن أبكي فيها ولكن لم يحدث ذلك، قد يحدث حينما ادخل لغرفة تبديل ملابس المنتخب لأول مرة".

وأشار لاعب فريق الوحدة إلى أنه حينما تسلمت الجواز الإماراتي كان داخل سيارته، مع أطفاله بعد نهاية اليوم المدرس، وقال: "قلت لهم انظروا إلى هذا، قالوا لي ما هو قلت لهم إنه جواز سفري الإماراتي حينها بدؤوا بالصراخ مبتهجين (إمارات إمارات)".