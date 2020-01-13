بالفيديو.. بطل العالم لسباقات «الفورمولا1» البريطاني هاملتون يستعد لأول أدواره السينمائية

المصدر: جوني جبور-دبي

يستعد بطل العالم السداسي لسباقات «الفورمولا1» للسيارات، وسائق فريق مرسيدس، البريطاني لويس هاملتون، للعب أول أدواره السينمائية، وذلك بعد أن نشر على حسابه الرسمي على موقع «إنستغرام» مقطع فيديو وهو يتدرب على الرماية في حقل مخصص في مدينة لوس انجلوس الأميركية، هو ذاته الذي أخذ حيزاً من تدريبات الممثل الشهير كيانو ريفز، حين تدرب على بطولة فيلمه «جون ويك» ضمن سلسلة أفلام الحركة والأكشن.

وعلّق هاملتون على شريط الفيديو الذي نشره على حسابه الرسمي، بقوله: «لطالما أحببت أفلام الحركة، ولم أتخيل أن أكون في يوم من الأيام في مثل هذا المكان الذي تدرب فيه كيانو ريفز على رماية المسدس»، مضيفاً: «جئت إلى هنا لبدء التدريب على أول دورٍ لي في فيلم سينمائي، وهو يومي الأول فقط، وكانت المتعة فائقة بعد أم أمضيت بضع ساعات في بيئة مهنية آمنة».

ويعد لويس هاملتون أحد أنجح السائقين تاريخياً في بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى «الفورمولا1»، ويشتهر هاملتون المتوج بطلاً للعام لست مرات بين عامي 2008 و2019، بحياته المثيرة للجدل، ومشاريعه المتعددة خارج حلبات السباقات، ومن تلك المشاريع، دخوله عالم الأزياء، والموسيقى، قبل أن يكملها أخيراً في الانتقال إلى عالم السينما.