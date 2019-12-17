بالفيديو.. هل رفض محمد صلاح إعلاناً قطرياً بـ 20 مليون دولار في 30 ثانية

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، باليومين الماضيين، خبر رفض النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عمل إعلان ترويجي بقيمة 20 مليون دولار لكأس العالم 2020، التي ستقام في قطر، في إعلان لا يتخطى 30 ثانية فقط، ما زاد شعبية اللاعب لعدم قبول أي عرض لدولة معادية لمصر منذ عام 2017.

لكن إلى الآن لم يعلن أي مصدر رسمي حقيقة هذا الموضوع، لكن في الوقت نفسه ليس الموضوع جديداً، حيث سبق أن عُرض على اللاعب عمل إعلان من قبل، وتوسط أحد اللاعبين لإقناعه، لكنه رفض تماماً الفكرة.

ويشارك محمد صلاح مع فريق ليفربول في كأس العالم للأندية2019 المقامة في قطر، كونه بطلاً لأوروبا، وأحد المرشحين بقوة للفوز بالبطولة، ورفض محمد صلاح فكرة الإعلان حينما عرض على وكيله، منذ أول مرة، لعلمه أن الجانب القطري سيستغل اللاعب سياسياً، بسبب ما يجمعه من حب الناس وشعبيته الكبيرة، ما دفع اللاعب إلى التحدث مع إدارة ناديه.

وقام نادي ليفربول بمخاطبة الاتحاد القطري، وحذرهم من محاولة استغلال محمد صلاح أو صوره بأي شكل، خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، بناء على رغبة اللاعب، في حين تمت الموافقة للاعب السنغالي ساديو ماني، الذي لم يمانع.

وأظهر ذلك الوضع الأمني الخاص باللاعب بوجود حارس شخصي معه، منذ أن وصل إلى المطار في قطر، ووصل إلى الحافلة بمفرده، ولم يحدث ذلك مع أي لاعب آخر من نجوم الفريق.