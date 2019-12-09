بالفيديو.. سقوط مفاجئ لمارادونا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تعرض أسطورة الكرة الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، لسقوط مفاجئ أثناء قيادته لفريقه جيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني، وذلك نتيجة انفعاله على إحدى الفرص الضائعة لفريقه، ليسقط من الخلف، دون أن يُذكر أنه تعرض لأي أصابة في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 2-1 ضد سينترال كوردوبا، ضمن منافسات الأسبوع الـ16 من الدوري الأرجنتيني.، وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، متأثرين بما حدث لواحد من أفضل اللاعبين في العالم.

ويحتل جيمناسيا المركز الـ21 في بطولة الدوري الأرجنتيني برصيد 14 نقطة، ويعتبر من أبرز المرشحين للسقوط إلى الدرجة الثانية في النهاية الموسم.