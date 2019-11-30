بالفيديو الصور.. نزيف دماء في اعتداء جماهير اسطنبول على لاعب روما

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قامت جماهير فريق اسطنبول باشاك شهير التركي بالإعتداء على لاعب لاعب روما الإيطالي، لورنزو بيليغريني، وهو ما تسبب في إصابته ونزيف الدماء من رأسه عقب الإصابة القوية نتيجة إلقاء أحد الجماهير شيء معدني على اللاعب وهو قريب منهم.

وتقابل الفريقين في الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي وانتهت المباراة بفوز روما على ضيفه التركي بثلاثة أهداف من دون رد، وتصدر قائمة المجموعة العاشرة، برصيد 8 نقاط، بينما توقف رصيد اسطنبول باشاك شهير عند 7 نقاط، وتراجع إلى المركز الثالث.

وقامت الجماهير التركية بإلقاء أشياء معدنية من المدرجات عندما كان اللاعب يستعد لتنفيذ ضربة ركنية، في الدقيقة 53 من عمر المباراة، فأصابت قطعة معدنية في رأسه، وقام حكم اللقاء بإيقاف اللعب لبضع دقائق، وتوجه عبر مكبرات الصوت في الملعب إلى الجماهير للحفاظ على الهدوء، كما تحدث الحكم مع قائدي الفريقين وتلقى اللاعب الإيطالي الإسعافات اللازمة واستمر في الملعب بواقي الرأس