بالفيديو.. فيضان يداهم ملعب كرة قدم ووفاة 7 مشجعين

المصدر: محمد الحتو - دبي

لقي سبعة مشجعين حتفهم خلال متابعتهم مباراة لكرة القدم في ملعب ترابي يتوسط وادي في إقليم تارودانت جنوب المغرب الذي داهمته الفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت الأول من أمس..

وتناقل مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو للحادثة، وذكر آخرون بأن "شاب و6 مسنين كانوا يتابعون مباراة في كرة القدم، بين فريقين في الدوري القروي وعندما داهمت السيول الملعب صعد المشجعون الى مدرج مرتفع والتزموا امكانهم بعد ان حاصرتهم المياه قبل ان ينهار المدرج وتجرفهم المياه".

وأفادوا بأنه "تم العثور على شخص مسن مصاب بجروح متفاوتة الخطورة على إثر الفيضانات، تم نقله إلى مستشفى بلدية إيغرن لتلقي الإسعافات الضرورية".