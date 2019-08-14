بالفيديو.. الولد مبتور القدمين يسلم كأس السوبر الأوروبي

المصدر: محمد فاضل – دبي

كشف الكازاخستاني ازمت، والد الطفل مبتور القدمين علي أزمت لـ"الامارات اليوم" عن أن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني سيفيرين أبلغه بأن ولده علي، وهو من أصحاب الهمم سيشارك في تسليم الكأس للفريق الفائز في مباراة كأس السوبر الاوروبي الذي سيجمع فريقا ليفربول وتشيلسي مساء اليوم في المباراة التي ستقام في الماتا في كازاخستان.

وسمح الاتحاد الاوروبي لكرة القدم واللجنة المشرفة على مباراة السوبر الاوروبي للاعب الصغير بحضور تدريبات الفريقين الانجليزيين داخل الملعب وتبادل الكرة مع لاعبي ليفربول وتشيلسي في لحظات سعيدة وتاريخية له، ومنها مع لاعب المنتخب المصري النجم الدولي محمد صلاح وهو في أعلى درجات السعادة للقائه النجم الدولي محمد صلاح.

وكان علي أزمت قد زار دولة الامارات العربية المتحدة في ابريل من العام الماضي وألتقى مع عائلة الاسطورة الأرجنتينية ديغو مارادونا، عندما كان مدرباً للفجيرة حيث قال والده يومها لـ"الامارات اليوم"، منذ فترة طويلة وابنه علي لديه امنيتين، الاولى أن يكون لديه اطراف صناعية لكي يمشي مثله مثل أقرانه والأخرى أن يلتقي اللاعبين المشاهير ومنهم الاسطورة الارجنتينية مارادونا، قبل أن يلتقي نجوم تشيلسي وليفربول يوم أمس.

وحصلت "الإمارات اليوم" على فيديوهات خاصة من والد الطفل أثناء زيارته لفريق ليفربول الإنجليزي وتواجده مع النجوم الفريق الإنجليزي.