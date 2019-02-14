تشلسي «الخائب» يسعى لتلميع صورته أوروبياً

المصدر: باريس - أ.ف.ب

يسعى فريق تشلسي الانجليزي لتلميع صورته أوروبياً بعد سقوطه المذل محلياً أمام مانشستر سيتي بسداسية نظيفة، عندما يحل ضيفاً على مالمو السويدي في ذهاب دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في كرة القدم اليوم.

ولم يكن أكثر المتشائمين يتوقع أن يعود فريق «البلوز» الأحد الماضي من ملعب الاتحاد في شمال إنجلترا مع نصف دزينة من الأهداف في شباكه، وهي أكبر خسارة في تاريخ النادي منذ 28 عاماً والرابعة توالياً خارج ملعبه.

ويواجه المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري اكتظاظ جدول مواعيد النادي اللندني في الأسابيع المقبلة، مع مواجهة مالمو على الصعيد القاري، والموقعة المنتظرة ضد مانشستر يونايتد في الدور الخامس من كأس إنجلترا الإثنين المقبل، ونهائي كأس الرابطة بمواجهة مانشستر سيتي.

وقال لاعب الوسط الدولي الفرنسي نغولو كانتي بعد الخسارة ضد بطل إنجلترا «من الصعب تقبل مثل هذه الهزيمة الثقيلة، ولكن تنتظرنا الكثير من المباريات لرفع رؤوسنا ومنحنا الأمل لنتائج أفضل في نهاية الموسم».

ونظراً لتوقف المباريات في السويد، لم يخض لاعبو مالمو بإشراف المدرب الالماني أوفي رويسلر أي مباراة منذ نهاية دور المجموعات لمسابقة «يوروبا ليغ» في ديسمبر الماضي.

ولم يسبق لأي فريق سويدي أن بلغ دور الـ16 للمسابقة الأوروبية الثانية من حيث الأهمية، لذا يأمل مالمو تخطي مضيفه المعزز بالنجوم، ولعنة عدم تمكنه من الفوز على الفرق الانجليزية سوى مرة واحدة عندما هزم عام 1995 نوتنغهام فورست (2-1) ذهابا، قبل أن يخسر ايابا (صفر-1) في الدور الاول لكأس الاتحاد الاوروبي سابقاً.

ويتسلح مالمو على أرضه بعدم خسارته في مبارياته الثماني الأخيرة قارياً، إذ فاز مرتين وتعادل ست مرات. وتعود آخر خسارة الى موسم 2015-2016 أمام باريس سان جرمان الفرنسي (صفر-5) في دور المجموعات.

ويحل أرسنال ضيفاً على باتي بوريسوف البيلاروسي، في مواجهة ضغوط متزايدة محليا من مانشستر يونايتد الذي تقدم الى المركز الرابع أمام تشلسي وأرسنال، ليحتل بذلك المركز الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا.

ويجد فريق «المدفعجية» نفسه في موقع الدفاع عن حظوظه بخوض المسابقة القارية الأم في الموسم المقبل، وذلك بمحاولة السعي للتتويج بلقب الدوري الأوروبي في مايو المقبل.

ويعود لاعبو المدرب الاسباني أوناي إيمري الى الساحة القارية بعد فوزهم على هادرسفيلد (2-1) في الدوري الإنجليزي السبت، والذي وضع الفريق في المركز الخامس بفارق الأهداف أمام تشلسي، وبنقطة خلف يونايتد.

وستكون المباراة فرصة للاعب خط الوسط ألكسندر هليب (37 عاماً) لمواجهة فريقه اللندني السابق الذي دافع عن ألوانه بين عامي 2005 و2008، بعد عودته عام 2018 الى فريق باتي الذي بدأ مسيرته الكروية معه موسم 1999-2000 قبل أن يتنقل بين أندية أوروبية عدة.