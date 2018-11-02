بالفيديو .. رحالة يقطع أكثر من 3000 كيلو بالسيارة لحضور الكلاسيكو السوداني

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

تكبد رحالة سوداني يشجع فريق الهلال ويدعى أبي الأمين مشاق السفر بالسيارة من العاصمة السودانية الخرطوم إلى العاصمة أبوظبي من أجل حضور مباراة الكلاسيكو التي جمعت الهلال بالمريخ مساء اليوم على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وأكد الأمين في تصريحات صحافية أنه لم يفكر كثيراً في القيام بالرحلة التي استغرت 4 أيام بالكامل وقطع خلاله أكثر من 3000 كيلومتر مر خلالها بمكة والعاصمة الرياض قبل أن يصل إلى الدولة نهار اليوم قبل ساعات قليلة فقط من انطلاقة المباراة.

وقال إن المشاركة في مباراة تحمل اسم المغفور الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مثلت الدافع الأكبر له، وأنه سيستغل زيارته للإمارات أيضاً من أجل زيارة المناطق الأثرية والمتاحف للتعرف على تاريخ الإمارات.