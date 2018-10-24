اتحاد جدة يستأنف ضد عقوبة حسن معاذ

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

أوضح المتحدث الرسمي لنادي اتحاد جدة حسين الشريف أن الإدارة ستستأنف على عقوبة اللاعب حسن معاذ. وتعرض معاذ لعقوبة الإيقاف لمدة عامين، بسبب اعتدائه بالضرب على حسين عبدالغني، لاعب أحد، عقب نهاية لقائهما ضمن الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال الشريف إن تصرف معاذ مرفوض تماماً، ولكن هناك بعض البنود في تطبيق العقوبة غير صحيح، وفقاً لخطاب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وآراء بعض القانونيين المختصين. وبخصوص تعاقد الاتحاد مع اللاعب كينو، عقّب الشريف بقوله «الحديث عن كينو ليس وقته، الاتحاد مركز بشكل كامل على مواجهة الهلال المقبلة». يذكر أن الهلال سيواجه نظيره الاتحاد بعد غد، في إطار الجولة السابعة بدوري المحترفين.