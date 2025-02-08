أول اختبار ناجح للعين مع فلاديمير

حقق فريق العين انتصارًا صعبًا على ضيفه البطائح بنتيجة 2-1 في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليحصد مدربه الجديد فلاديمير إيفيتش أول انتصار في مهمته مع "الزعيم"، بعد توليه القيادة الفنية خلفًا للبرتغالي ليوناردو جارديم.

وشهدت المباراة بداية نارية، حيث افتتح العين التسجيل مبكرًا في الدقيقة 15 عبر لاعبه أليخاندرو كاكو، الذي استغل تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله سفيان رحيمي وسدد كرة قوية لم يتمكن حارس البطائح درويش محمد من التصدي لها. لكن الضيوف لم يستسلموا، ونجحوا في الرد سريعًا بهدف التعادل بعد ثلاث دقائق فقط، وتحديداً في الدقيقة 18 عن طريق أحمد سليمان، الذي أطلق تسديدة صاروخية من خارج المنطقة استقرت في شباك الحارس خالد عيسى.

ورغم استمرار خطورة البطائح في بعض فترات المباراة، إلا أن لاعبيه افتقدوا للمسة الأخيرة أمام المرمى، ليعاقبه العين في الدقيقة 68 عبر مايتو سنابريا، الذي سجل هدف الفوز من تسديدة متقنة في الزاوية الضيقة، منح بها فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الفوز، رفع "الزعيم" رصيده إلى 26 نقطة، متقدماً إلى المركز الثالث مؤقتاً في انتظار لقاء النصر أمام بني ياس، ويبدأ بذلك الفريق مرحلة جديدة تحت قيادة مدربه فلاديمير بصورة ايجابية، فيما تجمد رصيد البطائح عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر، مواصلاً بقائه ففي مناطق الخطر.