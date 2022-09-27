قنيبي: الإمارات بين الدول الرائدة المطبقة للأتمتة بحسب دراسة سوقية أجرتها "نومايت" للتحول الرقمي

كشفت شركة نومايت، الشركة الرائدة إقليمياً في تزويد حلول التحول الرقمي، النقاب عن بعض النتائج التي خلصت إليها دراسة حديثة، هي الأولى من نوعها في المنطقة عن احتلال الإمارات العربية المتحدة مكانة متقدمة بين الدول المطبقة لمشاريع الأتمتة في الشرق الأوسط، حيث أشار 76% من التنفيذيين في الشركات المشاركة في الاستطلاع أن فرقهم تقوم بتطبيق الأتمتة في عدة مجالات ضمن مظلة التحول الرقمي في تلك الشركات.

وقال مدير عام تطوير الأعمال في شركة نومايت لحلول التحول الرقمي المهندس إيهاب قنيبي في تصريحات صحافية أن هذه الدراسة تأتي من إيمان الشركة بأهمية توفير بيانات ومعلومات موثوقة في مجال الأتمتة الرقمية و الذي يشهد تنامياً سريع الوتيرة في المنطقة بحيث يتم توظيف هذه البيانات من قبل صنّاع القرار لوضع الرؤية المستقبلية الخاصة بتحقيق التحول الرقمي في مؤسساتهم وذلك اتساقاً مع استراتيجية الحكومة الرقمية للدولة.

وأوضح قنيبي أنه وبحسب الدراسة فإن تعزيز كفاءة العمليات يعد السبب الرئيسي الذي يدفع الشركات لتطبيق الأتمتة الرقمية في الإمارات العربية المتحدة مشيراً إلى أنه من شأن هذه التقنيات الثورية أن تعيد تشكيل آلية العمل في الشركات المختلفة.

وحول أهمية الشراكات وتضافر الجهود لتحقيق هذه الرؤى الطموحة، أشار قنيبي إلى أن نومايت تشارك في جايتكس جلوبال هذا العام " الذي يعد الحدث التكنولوجي الأكبر والأكثر شمولاً لشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم وذلك بهدف تعريف أكبر قدر ممكن من الشركات على أهمية التحول الرقمي فضلاً عن استعراض قصص نجاح في مجال الأتمتة الرقمية.

كما أوضح قنيبي أن نومايت ستعلن عن المزيد من النتائج المتمخضة عن الدراسة في غضون الفترة المقبلة وخلال معرض جايتكس جلوبال لتمكن المزيد من الشركات والأقسام من تحديد رؤيتها حول تطبيق الأتمتة بصورة مدروسة.

وأشاد قنيبي بالقفزة النوعية والتطور الكبير الذي حققته شركة نومايت على مدار العقد الماضي، حيث تحولت من شركة استشارية ناشئة ظهرت إلى النور في الإمارات العربية المتحدة عام 2012 إلى واحدة من أبرز الشركات الإقليمية التي تقدم حلول الاستشارات و التحول الرقمي المتعددة للمؤسسات و الشركات في مختلف القطاعات.

وسلط قنيبي الضوء خلال المقابلة على مضي شركة نومايت بثبات نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في نشر الحلول الرقمية لتمكين الشركات من توافق مع الاتجاهات العالمية في مجال التحول الرقمي وبالتالي استباق احتياجات العملاء وتوظيف التكنولوجيا بأفضل طريقة.

وتسهم شركة نومايت في مجال الحلول الرقمية في الإقليم منذ تأسيسها حيث لا تدخر جهداً للمساهمة في تطور هذا القطاع كما حازت الشركة مؤخراً على على جائزة "مزود حلول استشارات التحول الرقمي الأكثر ابتكاراً" في إقليم الشرق الأوسط المقدمة من جوائز الإمارات العربية المتحدة للأعمال.

كما أعرب قنيبي عن فخره بحصول واحد من أبرز عملاء نومايت المتمثل في شركة آيكيا السعودية على جائزة أفضل مشروع للأتمتة في قطاع البيع بالتجزئة وذلك على هامش معرض الذكاء الاصطناعي الذي انعقد في دبي في مايو 2022 حيث جاءت الجائزة تتويجاً لجهود الطرفين في مجال إطلاق جهود الأتمتة والتحول الرقمي في الشركة