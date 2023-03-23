التمر.. كنز من الفوائد الغذائية

يكسر الصائمون صيامهم ببعض حبات من التمر، نظراً لما تحمله ثمار التمر من فوائد كبيرة في كسر الصيام، تساعد على تعويض السكريات التي افتقدها الجسم خلال ساعات الصيام الطويلة. ويعتبر التمر من أنواع الفاكهة الغنية بالفوائد والسكر والألياف، وكذلك يتضمن المعادن والبروتينات والأحماض الأمينية، إلى جانب الأحماض الدهنية.

ويصل عدد السعرات الحرارية في حبة التمر الواحدة إلى 20 سعرة حرارية، 96% من هذه السعرات من الكربوهيدرات، و1% من الدهون، و1% من البروتين. ويحتوي كل 100 غرام من التمر على 64 ملغم من المعادن، و62 ملغم من الفسفور، إلى جانب احتوائه على نسب من الحديد والزنك والنحاس والبوتاسيوم.

يتميز التمر باحتوائه على نسبة كبيرة من الألياف، ولهذا يوفر ربع كوب من التمر ما يقارب 12% من حاجة الفرد اليومية من الألياف. ويساعد التمر على تخفيف نسبة السكر في الدم، ويساعد على امتصاص الكوليسترول، ويزيد من الشعور بالشبع، إذ يخفف من سرعة الهضم، مقارنة بالتين والمشمش المجفف، إن التمر يحتوي على مضادات الأكسدة، ومركبات الفلافونويد التي تسهم في تخفيف الالتهابات، وخفض نسبة الإصابة بالأمراض، خصوصاً أمراض السكري على أن يتم تناوله باعتدال. كما ربطت بعض الدراسات الطبية بين فوائد التمر والحفاظ على صحة الدماغ، إذ يعمل تناول التمر بانتظام وبنسب معتدلة على دعم وترميم النواقل العصبية، إضافة إلى الحد من تدهور وظائف الدماغ.

وتعتبر الحصة المثالية من التمر ثلاث حبات فقط، إذ تؤمن هذه الحصة ما يصل إلى 60 سعرة حرارية، مع الإشارة إلى إمكانية ارتفاع السعرات مع اختلاف نوعية التمر. ويوصي المختصّون بعدم الإسراف في تناول التمر، لأنه قد يسبب زيادة الوزن، وكذلك يؤثر في الكبد، نظراً إلى احتواء التمر على كمية عالية من البوتاسيوم.

20 سعرة حرارية في الحبة الواحدة.



96% من السعرات من الكربوهيدرات.



100 غرام فيها 64 ملغم معادن.