بالفيديو.. لياقة.. «جامب سكوات»

المصدر: تصوير: أحمد العرديتي

أكد المدرب الرياضي في جولدز جيم، محمد أبوسمرة، أهمية المواظبة على التمارين الرياضية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لأن الصيام فرصة مميزة للالتزام بالرياضة وخسارة الوزن، بحيث يكون الجسم أكثر جاهزية لحرق الدهون. أما التوقيت المثالي للتمرين في رمضان، فلفت إلى أنه يمكن أن يكون قبل الإفطار بساعتين أو ثلاث ساعات على أن تكون شدة التمارين متوسطة الى خفيفة، إذ يتم التركيز على الأوزان المتوسطة، مشيراً الى أن التمرين قبل الإفطار يحمل الكثير من الفوائد في حرق الدهون وتخفيف الوزن. وفي ما يلي نصائح لتمارين يومية سهلة التنفيذ خلال شهر رمضان الكريم:

يتميز تمرين «جامب سكوات» بكونه يستهدف العضلات التي يستهدفها تمرين السكوات العادي، وهي عضلات القدمين بشكل عام، والفخذين على نحو خاص، لكنه أكثر صعوبة وتقدماً.

ويمكن أن تتم ممارسته من ثلاثة إلى خمسة تكرارات ومن جولتين إلى ثلاث جولات ليس أكثر، لأنه من التمارين التي تستهلك كثيراً من الطاقة.

ويمكن القيام بهذا التمرين من خلال وضع اليدين على الاكتاف بشكل متعاكس، والهبوط كمحاولة الجلوس على كرسي في الفراغ، والثبات لثانية، ثم يكون الصعود انفجارياً مع القفز.

• من التمارين التي تستهلك كثيراً من الطاقة.

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