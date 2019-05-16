«حسن» يحتاج إلى 10 آلاف درهم كلفة جراحة في العين

المصدر: صبيحة الكتبي - أبوظبي

تعرّض (حسن - 68 عاماً - سوداني)، لمشكلات صحية في شبكية العين، نتيجة إصابته بمرض السكري، وارتفاع في ضغط الدم، الأمر الذي سبب له ضعفاً شديداً في البصر، وتدهورت حالته وبات يعاني خللاً في شبكية كلتا عينيه، الأمر الذي أدى إلى إدخاله لقسم الطوارئ في مستشفى المفرق في أبوظبي، وأكد الأطباء ضرورة إجراء عملية جراحية في أسرع وقت لإصلاح شبكية العين، وإلا سيصاب بالعمى بشكل دائم، وبالفعل أجريت له العملية الجراحية وإنقاذه من العمى، ولكن المشكلة أنه لم يستطع سداد كلفة العملية البالغة 10 آلاف و549 درهماً، واضطر إلى تحرير شيك ضمان بقيمة المبلغ، والآن يخشى دخول السجن لأن إمكاناته المالية لا تسمح له بتدبير المبلغ، مناشداً أهل الخير مساعدته في تدبير فاتورة العملية الجراحية.

وأكد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى المفرق، أن «المريض (سوداني) يبلغ من العمر 68 عاماً، يعاني ضعفاً في كلتا عينيه، كان يحتاج إلى عملية جراحية لإصلاح شبكية العين، في أسرع وقت ممكن وإلا سيصاب بالعمى الدائم، وبلغت تكاليف العملية 10 آلاف و549 درهماً».

وروى المريض لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناته مع المرض، قائلاً: «منذ 12 عاماً أصبت بمرض السكري من النوع الثاني، وارتفاع دائم في الضغط، وكنت معتاداً على مراجعة المستشفى كل فترة، لأخذ الأدوية الخاصة بالسكري والضغط».

وأكمل (حسن): «طوال تلك الفترة التزمت بتعليمات الطبيب، ومراجعة المستشفى شهرياً، وإجراء الفحوص المعتادة، وطلب مني الطبيب إجراء فحص للعين، لأن مرضى السكري يصابون بضعف في النظر ومشكلات صحية في العين، ولابد من إجراء فحص دوري كل ستة أشهر».

وأضاف أنه أجرى فحص نظر وعند ظهور النتيجة، أخبره الطبيب أن هناك خللاً في شبكية العين، ما أدى إلى إصابته بانفصام في الشبكية، ولابد من اجراء عملية بشكل عاجل، متابعاً أن الطبيب أخبره أن كلفة عملية إصلاح الشبكية، تبلغ 10 آلاف و549 درهماً، ولابد من إجرائها في أسرع وقت ممكن.

وأضاف (حسن): «وضعتُ شيك ضمان لإجراء العملية، وإنقاذ عيني من العمى، وتم إجراء العملية الجراحية، ولكن الآن أعجز عن تدبير فاتورة علاجي، وأخشى دخول السجن، خصوصاً أن هذا المبلغ كبير نظراً لضعف وضعي المادي، وأعجز عن توفير جزء ولو بسيطاً من تكاليف العملية».

وأشار إلى أن أسرته مكونة من خمسة أفراد، وهو المعيل الوحيد لهم، ويعمل راعياً لدى إحدى الأسر، براتب 1000 درهم، وبالكاد تلبي احتياجاته، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير تكاليف العملية، وإنقاذه من السجن.

انفصال الشبكية

تعتبر حالة انفصال الشبكية موقفاً طارئاً تبتعد فيه طبقة نسيجية رقيقة (الشبكية) في مؤخرة العين عن موقعها الطبيعي.

وكلما طالت فترة انفصال الشبكية دون علاج، زادت خطورة فقدان البصر الدائم في العين المصابة.

وتشمل علامات التحذير من انفصال الشبكية الظهور المفاجئ للأجسام الطافية والومضات وضعف الرؤية.