الإيعاز للطلبة بالغياب مخالفة يعاقب عليها القانون في الكويت

المصدر: «القبس» الكويتية

شدد عدد من المناطق التعليمية في وزارة التربية على مديري المدارس ومديراتها بضرورة التقيد بالدوام المدرسي، وعدم الإيعاز للطلبة بالغياب تحت أي ذريعة، مؤكدة أهمية زيادة التوعية بالالتزام بالدوام، لاسيما ونحن على مشارف نهاية العام. ووفقاً لتعميم على مديري المدارس ومديراتها، حصلت «القبس» على نسخة منه، فإن الفترة الأخيرة شهدت ورود عدد من الشكاوى والملاحظات بشأن عدم تقيد الإدارات المدرسية بتطبيق لائحة «النظام والغياب» في ما يخص الطلبة، وعدم متابعة حضور وانصراف الهيئات التعليمية والإدارية، ما يضع الجميع تحت طائلة تطبيق القوانين المنظمة للعمل. وأشار التعميم إلى أهمية التأكد من انتهاء المناهج الدراسية، الذي سيكون محط متابعة خلال الفترة المقبلة، وأهاب بمديري المدارس التأكيد على الهيئات الإدارية والتعليمية بالالتزام التام بالدوام المدرسي.

من جانب آخر، أعلنت الموجهة العامة للتربية الفنية، حصة المطوع، عن مشاركة 19 مدرسة بـ50 عملاً فنياً متميزاً خلال افتتاح معرض «علمتني الزهور» التابع للتوجيه الفني للتربية الفنية لمنطقة الجهراء التعليمية، لافتة إلى تنوع الأعمال ما بين الرسم والتصوير والخشب والصباغة والطباعة والخزف والمكس ميديا والنسيج، عبر إبداعات مميزة للتعبير عن الورود والربيع.