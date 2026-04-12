"الخارجية" الإيرانية: جرت مناقشات حول مضيق هرمز و"النووي" وإنهاء ‌الحرب في ‌المنطقة

نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جرت مناقشات حول القضايا الرئيسية للمفاوضات بما في ذلك مضيق هرمز والبرنامج النووي وتعويضات الحرب ورفع العقوبات وإنهاء الحرب بشكل كامل على إيران وفي المنطقة.

وأضاف المتحدث أن نجاح هذه العملية الدبلوماسية يعتمد على جدية الجانب الآخر وحسن نيته والامتناع عن "المطالب المتطرفة وغير القانونية" وقبول حقوق إيران.