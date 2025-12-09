"جي جا العقارية" تطلق اليوم البرج الأيقوني "براجيل تاورز"

تطلق شركة جي جا العقارية، الرائدة في تطوير المشاريع العقارية في عجمان، برجها الأيقوني الجديد "براجيل تاورز" اليوم في فندق عجمان، خلال حفل فاخر يجمع نخبة من المستثمرين والمشترين والمهتمين بسوق العقارات. ويأتي الإطلاق بعرض حصري يمنح كل مشترٍ وحدةً سكنية دخول السحب للفوز بوحدة إضافية مجانية، في فرصة استثمارية استثنائية تُضاف إلى قائمة أبرز معالم عجمان الحديثة. ويدعو الحدثُ المستثمرين والمشترين إلى حجز وحداتهم مبكراً للاستفادة من هذه الفرصة المميزة، التي تشكّل علامة فارقة في سوق العقارات المتنامي في الإمارة.

يقع "براجيل تاورز" في موقع استراتيجي على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، مطلّاً على مدينة عجمان الخلّابة والخور الساحلي، بما يجعل منه وجهة مثالية للسكن والاستثمار. ويجمع المشروع بين التراث الثقافي العريق لعجمان والعمارة الحديثة، إذ يستلهم تصميمه من الأبراج الهوائية الإماراتية التقليدية، مانحاً إياه طابعاً فريداً يمزج بين الأصالة والفخامة المعاصرة، ليغدو أيقونة بارزة في أفق الإمارة.

يضمّ المشروع 540 وحدة سكنية تشمل شققاً من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، تتميّز جميعها بمساحات واسعة، وأسقف عالية، وشرفات خاصة، ووفرة في الإضاءة الطبيعية، إضافة إلى تصميم داخلي يجمع بين الراحة والفخامة. وقد جُهزت الوحدات بتشطيبات راقية وفق أعلى المعايير السكنية.

ويقدّم "براجيل تاورز"" تجربة معيشية متكاملة تتجاوز حدود السكن التقليدي، إذ يوفر للمقيمين مرافق صحية ورياضية متطورة، وحمام سباحة بطراز المنتجعات، وحدائق منسّقة، ومناطق مخصّصة للأطفال، ومساحات تجارية، إضافة إلى أمن على مدار الساعة، ومواقف سيارات مغطاة، ومصاعد عالية السرعة. ويتميّز محيط المشروع بتوافر مجموعة من المرافق الأساسية التي تجعل الحياة اليومية أكثر سهولة وراحة، بما في ذلك المدارس والجامعات ومراكز التسوق والحدائق العامة ومسارات المشي ومناطق الجلوس، ليقدّم أسلوب حياة متكاملاً يجمع بين الاسترخاء والرفاهية والأنشطة المجتمعية.

ويمثّل "براجيل تاورز" فرصة استثمارية واعدة، إذ تستفيد عجمان من نمو متسارع في القطاع العقاري بفضل موقعها الاستراتيجي قرب دبي، وجاذبيتها الطبيعية، وبنيتها التحتية الحديثة، مما يعزّز الطلب على العقارات الفاخرة والمتوسطة على حد سواء. كما يقدّم المشروع خطة سداد مرنة بمقدم 5% تمتد لسبع سنوات مع قسط شهري بقيمة 1%، مع موعد إنجاز متوقّع في الربع الرابع من عام 2027، ليكون خياراً جذاباً للمستثمرين والمشترين على حد سواء.

كما يعكس المشروع رؤية عجمان في تطوير سوق العقارات وتحقيق التنمية المستدامة، إذ يوفّر البرج مساحات خضراء واسعة، وتصميماً صديقاً للبيئة، ويعتمد تقنيات طاقة حديثة تُسهم في تقليل البصمة الكربونية، بما يؤكد التزام الشركة بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة جي جا العقارية علي غالب جابر، إن "براجيل تاورز" يجسّد مزيجاً متناغماً بين التراث والفخامة الحديثة، ويعيد تعريف أسلوب الحياة في عجمان من خلال تقديم مجتمعات سكنية متكاملة تجمع بين العمارة الراقية والخدمات المميزة، بما يلبي تطلعات السكان والمستثمرين على حد سواء. كما يعكس المشروع التزام الشركة بالابتكار في التصميم العقاري والتحول الرقمي، إذ زُوّد البرج بأحدث التقنيات الذكية التي تسهّل إدارة الوحدات والمرافق وتضمن تجربة معيشية مريحة وسلسة.

ويأتي "براجيل تاورز" خطوة جديدة في تعزيز مكانة عجمان كوجهة استثمارية وسكنية متميزة، وليكون واحداً من أبرز معالم الإمارة، مقدّماً نموذجاً عصرياً للسكن يجمع بين الأصالة والحداثة ويثري التجربة المجتمعية في الإمارة.

ومع التزام جي جا العقارية بمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع العقارات، سواء على صعيد البنية التحتية أو الابتكار التقني أو الخدمات الذكية، يبرز "براجيل تاورز" كمشروع رائد يعكس طموح الإمارة ويعزز مكانتها كوجهة استثمارية وسكنية متميزة في دولة الإمارات.