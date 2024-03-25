الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

رحبت دولة الإمارات بشدة باعتماد مجلس الأمن الدولي اليوم القرار رقم 2728 بشأن غزة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان.

ودعت الإمارات، وفق بيان لبعثة الدولة في الأمم المتحدة، جميع الأطراف إلى الالتزام بهذا القرار وتنفيذه بالكامل، مؤكدةً أنه يجب على المجتمع الدولي ضمان نجاحه لإنقاذ حياة الأبرياء.

ووفقاً لبيان البعثة، ستواصل دولة الإمارات الدعوة إلى الإنهاء الدائم للحرب على غزة، والتوصل إلى حل الدولتين القابل للتطبيق.