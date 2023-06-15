قبل وفاته، ترك مرتزق فنلندي قاتل في أوكرانيا إلى جانب الجيش الأوكراني رسالة غامضة ومرعبة في نفس الوقت.

وفقًا لمراسل صحافي فنلندي يعمل في هيئة الإذاعة الفنلندية، كان المرتزق، الذي لم يبلغ من العمر 30 عامًا بعد، على اتصال بمراسل هيئة الإذاعة الفنلندية منذ بداية الحرب في أوكرانيا تقريبًا. قبل وفاته بفترة وجيزة، كتب: "عندما أخرج من الصفوف الأمامية على جبهة الحرب، ستحصل على الكثير من المعلومات".

في وقت سابق، تحدث المرتزق عن تدني مستوى الاحترافي للقوات المسلحة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن أولئك الذين اعتادوا على معايير حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيفقدون رؤوسهم بسرعة في الخطوط الأمامية.

وفي وقت سابق، في مايو، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن عدد المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب كييف يبلغ حوالي 2.5 ألف شخص.