الكويت تصنف 13 فرداً و3 كيانات "جماعات إرهابية"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أدرجت الكويت والدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، أمس، 13 فردا و3 كيانات، جماعات إرهابية.

واشتملت قائمة الأسماء على 3 أفراد مرتبطين بالحرس الثوري، و4 أفراد وشركة واحدة مرتبطين بتنظيم "داعش" الإرهابي، و6 أفراد ممولين منتمين لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية، وجماعتين إرهابيتين هما: (سرايا الأشتر، وسرايا المختار).

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه "ضمن إطار جهود الكويت في مكافحة الارهاب وتجفيف منابعه أصدرت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الارهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في وزارة الخارجية أمس قرارها".

وأضافت: تم اتخاذ هذا الإجراء بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية "الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الارهاب مع السعودية"، إضافة الى أعضاء المركز: البحرين - الكويت - سلطنة عمان - قطر - والامارات.

وتعد هذه الإجراءات استكمالا للجهود التي يتخذها المركز لاستهداف تمويل الارهاب، كما أنها تؤكد حرص الكويت والدول الاعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية، التي تشكل تهديدا لمصالح وأمن الدول الأعضاء بالمركز.

وتنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بما يتوافق مع دستور الكويت وقوانينها وانظمتها المحلية من خلال الجهات المعنية في الدولة.

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