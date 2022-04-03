الأردن.. حمزة بن الحسين يتخلى عن لقب "الأمير".. ويكشف السبب

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن ولي العهد الأردني السابق حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، أنه قرر التخلي عن لقب الأمير.

وأعلن الأمير حمزة عن هذا القرار في رسالة نشرها اليوم الأحد على حسابه في موقع "تويتر"، قائلا إنه، "بعد ما لمسه وشاهده في الأعوام الأخيرة" خلص إلى استنتاج بأن "قناعته الشخصية والثوابت التي غرسها والده فيه" لا تتماشى مع "النهج والتوجهات والأساليب الحديثة لمؤسساتنا".

وتابع: "من باب الأمانة لله والضمير لا أرى سوى الترفع والتخلي عن لقب الأمير".

وتعهد بأنه "سيبقى دائما مخلصا للأردن" و"سيواصل قدر استطاعته في حياته الخاصة بخدمة وطنه وشعبه ورسالة الآباء والأجداد".

وكان الأمير حمزة بن الحسين، قدم الاعتذار للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن أحداث قضية "الفتنة"، قائلا: "أعتذر من الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات".

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