محمد بن زايد: الإمارات متلزمة بمواجهة الأمراض المدارية المهملة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

جدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التزام الإمارات بالعمل مع شركائها في مواجهة الأمراض المدارية المهملة. وقال سموه عبر تغريدة على «تويتر»: «في (اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة).. نجدد التزام الإمارات بالعمل مع شركائها في مواجهة هذه الأمراض.. وسعيها إلى (بلوغ الميل الأخير) في إيجاد عالم خالٍ منها.. وأثق بأن قوة الشراكة والتعاون كفيلة بتحقيق هذا الهدف».

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