اليمن.. اشتداد المعارك في يتمة الجوف وجبهات مأرب

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أكدت مصادر ميدانية يمنية في محافظة الجوف، اشتداد المعارك بين قوات الجيش والقبائل من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، في محيط سوق اليتمة في المحور الشمالي، منذ فجر اليوم، بعد تنفيذ الحوثيين هجوم واسعا من عدة محاور على المنطقة القريبة من الحدود اليمنية السعودية.

وأفادت المصادر، أن المعارك تدور بين الجانبين في مناطق الملتقى، والثعبلية، والجبوب، ومركز وسوق اليتمة، حيث تحاول الميليشيات التوغل باتجاه منطقة "العرفاء" الاستراتيجية والمطلة على الطريق الدولي بين صعدة والجوف.

وأوضحت المصادر، أن مقاتلات التحالف شنت سلسلة من الغارات لمنع وصول تعزيزات للحوثيين باتجاه اليمتة، ودمرت آليات قتالية، وخلفت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين في مديرية خب والشعف.

وفي مأرب، أكدت مصادر ميدانية وصول تعزيزات ضخمة من قوات العمالقة اليمنية في الساحل الغربي لقيادة معارك مأرب، وأخرى توجهت نحو محافظة شبوة لتحرير المناطق التي تم تسليمها للحوثيين والمتمثلة بمديريات "عسيلان وعين وبيحان".

وأوضحت المصادر أن المعارك في جبهات مأرب الجنوبية والغربية، انحسرت خلال الساعات القليلة الماضية، بعد وصول قوات من العمالقة بقيادة "ابو عيشة" واشتركت في المعارك بالخطوط الأمامية في جبهات شرق البلق، وقرية الخثلة، ومنطقة العقل، وصولا الى روضة ذنة والعمود.

وأكدت المصادر تدمير 9 آليات قتالية للحوثيين بغارات التحالف المساندة في جبهات الجنوب والغرب لمأرب، فيما تم استهداف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى مناطق التماس في تلك الجبهات، ما أدى لتدمير عدد من الآليات ومصرع واصابة حوثيين، فيما تم أسر 15 من العناصر الحوثية.

ووفقا للمصادر، فان القيادي الحوثي والمشرف على جبهات جنوب مأرب المدعو بسان المحجر لقي مصرعه مع القيادي الحوثي بكيل قطران، في معارك الساعات الماضية جنوب مأرب، إلى جانب 7 من القيادات الأخرى بينهم اثنين من خبراء الصواريخ والمتفجرات الأجانب.

وكان التحالف أعلن تنفيذ 36 استهدافاً ضد الميليشيات في مأرب والجوف في أكبر عملية جوية أدت لتدمير 28 آلية قتالية، ومصرع 310 حوثيا.

وأكدت مصادر ميدانية تدمير 10 آليات حوثية في غارات اليوم بجنوب مأرب، فيما تم تدمير دبابة وثلاث آليات حوثية في جبهة الكسارة بالجهة الغربية.

وكانت الميليشيات واصلت ارسال تعزيزات قتالية إلى مأرب يتم تجميعها في ملاعب العاصمة ومحافظة ذمار، حيث يتم تجميع المقاتلين في الملاعب ويتم تزويدهم بالأسلحة والتعليمات القتالية، حيث تتكدس أسلحة الحوثي في الأعيان المدينة بينها الملاعب.

وفي صنعاء، نفذت مقاتلات التحالف عملية جوية ناجحة ضد أهداف حوثية مشروعة، تم خلالها تدمير 9 مخازن أسلحة وفقا للتحالف في معسكر التشريفات ومقر اللواء الثاني حماية بشارع الزبيري وسط المدينة، وفي معسكر التموين العسكري بشارع نقم، وفي مقر الفرقة الأولى مدرع سابقا.

وذكرت مصادر محلية، وقوع انفجارات ضخمة استمرت لساعات في مخازن أسلحة الحوثي المستهدفة، فيما تم تدمير غرفة القيادة والسيطرة الحوثية في مقر الفرقة، ما جعل الميليشيات في حالة ارتباك وتخبط.

وكان التحالف العربي اعطى مهلة 6 ساعات مساء أمس للحوثيين بإخلاء ملعب ومدينة الثورة الرياضة في شمال العاصمة صنعاء من الأسلحة، وعند انتهاء المهلة التي بدأت الساعة الثامنة مساءا وانتهت الثانية فجرا من ليل الخميس – الجمعة، بتوقيت صنعاء.

وذكر التحالف انه راقب عمليات نقل أسلحة من الملعب خلال المهلة، وانه تم استهدافها اثناء عملية نقلها إلى معسكر التشريفات في الزبيري وسط صنعاء، وبمعسكر التموين، ومقر الفرقة.

وطالب التحالف المدنيين عدم الاقتراب او التواجد بالقرب من المواقع المستهدفة، حيث تم اسقاط الحماية عن المنشآت المدنية التي تستخدم في أغراض عسكرية من قبل الحوثيين، وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن العمليات تأتي استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية.

وكانت الميليشيات أصيبت بعد مهلة التحالف بحالة ارتباك وتخبط وقامت بنقل أسلحة من مقر البرلمان في منطقة القاع، وأخرى من مبنى هيئة الأراضي، ومقر وكالة سبأ قيد الإنشاء في الحصبة، من بدروم كلية الهندسة في جامعة صنعاء، إلى منازل قيادات حوثية في وسط المدينة ومنطقة مذبح وشارع الخمسين.

وذكرت مصادر مطلعة، ان الحوثيين نقلوا قياداتهم من الصف الأول إلى مناطق ريفية خوفا من استهداف منازلهم التي تعج بالأسلحة المختلفة بينهم محمد علي الحوثي ومهدي المشاط، كما تم نقل خبراء أجانب متخصصين بالصواريخ والمسيرات والمتفجرات إلى مناطق متفرقة.

وفي الحديدة، دكت مدفعية القوات المشتركة موقعا حوثيا يضم مرابض أسلحة وآليات قتالية في مديرية جبل راس جنوب شرق الحديدة، ما أدى لتدمير آليات ومصرع واصابة العديد من الحوثيين.

يأتي ذلك متزامنا مع احباط مقاتلات التحالف لعملية إرهابية كانت تستهدف الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر، حيث تم تدمير زورق مفخخ قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك وفقا للتحالف، مشيرا إلى انه تم تدمير ما مجموعة 99 زورقاً مفخخاً هدد الحوثيون بها الملاحة البحرية خلال الفترة الماضية.

وأكد التحالف أنه تم إطلاق الزورق المفخخ من مدينة الحديدة، مشدداً على أن السلوك الحوثي الإيراني يهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

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