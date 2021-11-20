اندلاع حريق قرب ميدان الأوبرا وسط العاصمة الفرنسية (فيديو)
شب حريق ضخم في بناية بالقرب من ميدان الأوبرا (بلاس دي أوبيرا) بوسط العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت مما أدى إلى تصاعد سحب من الدخان.
وذكرت وكالة رويترز أن سحبا من الدخان تصاعدت نتيجة الحريق، مشيرة إلى أن سببه لم يتضح على الفور.
#شاهد | #فرنسا.. اندلاع حريق في مبنى بالقرب من ساحة الأوبرا وسط #باريس pic.twitter.com/vCqUkWsTlh— TRT عربي (@TRTArabi) November 20, 2021
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