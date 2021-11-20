اندلاع حريق قرب ميدان الأوبرا وسط العاصمة الفرنسية (فيديو)

المصدر: باريس - رويترز

شب حريق ضخم في بناية بالقرب من ميدان الأوبرا (بلاس دي أوبيرا) بوسط العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت مما أدى إلى تصاعد سحب من الدخان.

وذكرت وكالة رويترز أن سحبا من الدخان تصاعدت نتيجة الحريق، مشيرة إلى أن سببه لم يتضح على الفور.

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