روسيا توسع إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف أن بلاده تعتزم توسيع الطاقة الإنتاجية للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وقال مانتوروف للتليفزيون الروسي الرسمي: "نحن في وضع يسمح لنا بالوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ ملياري (جرعة) العام المقبل"، وأضاف أنه يتوقع بحلول نهاية 2021، أن تكون البلاد قد قامت بتصدير 300 مليون جرعة لقاح.

وجرى إقرار استخدام العديد من اللقاحات المنتجة محليا في روسيا.

وأشار مسؤولو الصحة في روسيا اليوم السبت إلى 1254 وفاة جديدة على صلة بفيروس كورونا، وهو رقم قياسي جديد في سلسلة من الأرقام القياسية في الآونة الأخيرة. كما سجلت روسيا 37 ألفا و120 إصابة جديدة بالفيروس.

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