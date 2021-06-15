%29 من الوفيات بـ«دلتا» في بريطانيا حصلوا على جرعتي لقاح

المصدر: لندن ■ د.ب.أ

كشف تقرير جديد أن نحو ثلث 42 مواطناً بريطانياً توفوا حتى الآن بعد الإصابة بسلالة دلتا من فيروس كورونا، حصلوا على جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا.

وفي الوقت الذي أصبح فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على وشك تأجيل إلغاء جميع القيود الخاصة بمواجهة فيروس كورونا لمدة أربعة أسابيع، كشف تحليل جديد لهيئة الصحة العامة في انجلترا أن 29% من حالات الوفاة بسلالة دلتا حصلوا على جرعتي اللقاح.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أنه إضافة لذلك ألمح تقرير الهيئة إلى أن سلالة دلتا تتمتع بقدرة أكبر على الانتشار داخل المنازل بنسبة 64% مقارنة بسلالة ألفا، التي ظهرت في مدينة كنت البريطانية.

ووفقاً للأرقام التي أوردتها الهيئة فإنه يعتقد أن سلالة دلتا لديها قدرة أكبر على الانتشار بواقع 40% في الأماكن المفتوحة. ويشار إلى أن سلالة دلتا تعد الآن الأكثر شيوعاً في المملكة المتحدة، حيث إن أكثر من 90% من حالات الإصابة بالفيروس حالياً من سلالة دلتا. وفي ظل ارتفاع حالات الإصابة، أثار التقرير الجديد مخاوف بين بعض العلماء من إمكانية أن تشهد المملكة المتحدة موجة تفشٍ ثالثة للفيروس. ومن بين الــ42 بريطانياً الذين توفوا نتيجة الاصابة بسلالة دلتا من فيروس كورونا، حصل 12 شخصاً على جرعتي اللقاح، بينما لم يحصل 23 شخصاً على اللقاح، في حين حصل سبعة أشخاص على الجرعة الأولى من اللقاح قبل وفاتهم بأكثر من 21 يوماً.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات الهيئة أن فعالية اللقاح ضد الإصابة بسلالة دلتا تبلغ 33% بعد تلقي جرعة واحدة، وترتفع النسبة إلى 81% بعد الحصول على الجرعة الثانية.

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