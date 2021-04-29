الإمارات ترسل مساعدات غذائية إلى مصر

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة مساعدات تحتوي على 46 طناً من المواد الغذائية، إلى جمهورية مصر العربية، التي تأتي ضمن المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات خلال شهر رمضان الكريم.

وقال سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية مندوب الدولة الدائم لدى الجامعة العربية الدكتور حمد سعيد الشامسي: «ترتبط دولة الإمارات ومصر بعلاقات تاريخية وطيدة، ومسيرة حافلة بالعمل المشترك في العديد من المجالات، وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين على تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة».

وأضاف: «أن هذه المواد الغذائية التي ترسلها دولة الإمارات إلى الأشقاء في جمهورية مصر العربية تأتي في إطار توفير المواد الغذائية للأسر في مصر الشقيقة بهذا الشهر الفضيل».

كما أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة مساعدات إلى جمهورية طاجيكستان تحتوي على 50 طناً من المواد الغذائية، التي تأتي ضمن المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات خلال شهر رمضان الكريم.

وصرح القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات لدى نور سلطان عمار البريكي: «ترتبط دولة الإمارات وطاجيكستان بعلاقات وطيدة، ومسيرة حافلة بالعمل المشترك في العديد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعمل على تنميتها».

وصرح البريكي بأنّ هذه المواد الغذائية التي «ترسلها دولة الإمارات إلى الأشقاء في طاجيكستان تعكس أصالة النهج الإنساني وروح التضامن في السياسة الإماراتية التي لطالما وقفت قيادة وشعباً إلى جانب الدول والشعوب».

وكانت دولة الإمارات قد أرسلت طائرتي مساعدات طبية إلى طاجيكستان، في مايو وأكتوبر 2020، حملتا 22.5 طناً من المساعدات واستفاد منها 22.5 ألفاً من العاملين في المجال الطبي.

ترتبط دولة الإمارات

ومصر بعلاقات تاريخية وطيدة.

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