بالفيديو.. مدرب حيوانات يعذبها ويقتلها في منزله.. وشكاوى للداخلية الروسية

المصدر: ترجمة – سمير سعيد

رفع نشطاء حقوق الحيوان في مدينة بينزا الروسية شكاوى على نطاق واسع بشأن مدرب يعيش في منزله عشرات الحيوانات.

تأكد النشطاء من أن الرجل يقوم بضرب حيواناته بشكل منهجي.

ونشر موقع "فيستي رو" الروسي مقطع فيديو نشره المدافعون عن حقوق الحيوان، حيث يكشف التسجيل المصور لقطات يظهر فيها المدرب وهو مخمور بشدة يستجوب كلابه إذا كان لديهم ما يكفي من الطعام، ثم يلقي كيسًا كاملاً من الطعام.

ويظهر المدرب في الفيديو وهو يعتدي على حيواناته، فيما يشتكي إلى الشخص الذي يصوره، من مدى تعبه من كل شيء، بما في ذلك الحيوانات.

ووفقًا لنشطاء حقوق الحيوان، لا تعيش الكلاب مع المدرب فحسب، بل تعيش أيضًا الدببة والذئاب والثعالب والراكون ونسر غريفون الأحمر.

ويقول نشطاء إن الدب أصيب بالعمى في إحدى عينيه والصمم بسبب الضرب اليومي. كما قتل ثعلباً وحيوان راكون.

ونشر نشطاء حقوق الحيوان على مواقع التواصل الاجتماعي نداء لكتابة العديد من الشكاوى: "أرسلوا لهم، ساعدوا في إنقاذ الحيوانات البريئة من هذا الجحيم. إنها تتعذب وتتألم ويجب إنقاذها لتنجو".

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