رئيس الفلبين يتطوع لتجربة لقاح روسي لـ«كورونا» على نفسه

المصدر: مانيلا - رويترز

أشاد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بالجهود الروسية لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد وأبدى استعداده للمشاركة في تجربته، وذلك فيما رحب بعرض روسي لإمداد مانيلا باللقاح قائلا إنه يتوقع أن يكون دون مقابل.

وقال دوتيرتي في كلمة بثها التلفزيون في وقت متأخر الليلة الماضية «سأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنني أثق كثيرا في دراساتكم لمكافحة كوفيد وأعتقد أن اللقاح الذي أنتجتموه مفيد للبشرية حقا».

ولتهدئة مخاوف الناس، عرض دوتيرتي أن يكون ضمن الذين يخضعون للتجارب عندما يصل اللقاح الجديد قائلا «يمكنني أن أكون أول من يخضعونه للتجربة».

وقال مكتبه اليوم الثلاثاء إن الفلبين مستعدة للعمل مع روسيا على تجارب اللقاح وإمداداته وإنتاجه.

والفلبين من الدول التي تُسجل فيها أكبر أعداد للإصابات بالفيروس في آسيا حيث ارتفع عدد حالات الإصابة فيها إلى 136638 أمس الاثنين بعدما شهدت زيادة يومية قياسية بلغت 6958 إصابة.

وتتوقع روسيا الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس هذا الشهر وعبرت عن استعدادها لإمداد الفلبين به أو التعاون مع شركة محلية لإنتاجه بكميات كبيرة.

وأثار السباق العالمي المحموم لتوفير لقاح مضاد للفيروس مخاوف من أن تأتي اعتبارات السرعة والهيبة الوطنية على حساب السلامة.

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