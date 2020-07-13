بالفيديو.. حريق كبير في سفينة تابعة للبحرية الأميركية في سان دييغو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت إدارة الانقاذ من الحرائق في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية، ليلالأحد، إن رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق شب على ظهر سفينة "بونهوم ريتشارد" الحربية إثر وقوع انفجار.

وأضافت إدارة الانقاذ من الحرائق أن الانفجار أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل.

وأظهرت مشاهد مصورة، نشرتها الإدارة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، من مكان الحريق العديد من رجال الإطفاء يقتحمون الدخان الكثيف المتصاعد من السفينة البرمائية الراسية في قاعدة سان دييغو البحرية.

وأفادت إدارة الإطفاء على "تويتر" بأن "الانفجار أدى لإصابة واحدة على الأقل في بونهوم ريتشارد".

وأكدت أنها تتعاون مع إدارة الإطفاء الاتحادية لمعرفة مصير كل البحارة وتطهير المنطقة.

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