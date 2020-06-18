بالفيديو.. علم الإمارات يزين "برج نامسان" في كوريا الجنوبية احتفالاً بـ 40 عاماً من العلاقات

المصدر: دبي – سمير سعيد

بمناسبة مرور 40 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة الإمارات وكوريا الجنوبية، والذي يصادف اليوم الخميس 18 يونيو، نشرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" صوراً لعلم دولة الإمارات وقد زين برج نامسان أحد أبرز معالم مدينة سيئول عاصمة جمهورية كوريا الجنوبية، للتعبير عن الاحتفال بهذه المناسبة وعن مدى عمق علاقات الصداقة بين البلدين.

وكانت السفارة الكورية الجنوبية لدى الإمارات ذكرت، اليوم الخميس، إن الشباب الكوريين الجنوبيين والإماراتيين قاموا بالعزف الجماعي عبر الإنترنت وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، بمناسبة مرور 40 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وشارك في العزف الجماعي عبر الإنترنت 32 عضوا من أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب، بمن فيهم 4 شباب كوريين جنوبيين.

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