22 قتيلاً في شمال غرب سورية رغم الهدنة

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

قُتل 22 عنصراً على الأقل من القوات السورية وفصائل مقاتلة خلال اشتباكات في شمال غرب سورية، رغم سريان وقف لإطلاق النار منذ شهرين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويسري في إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة وقف لإطلاق النار منذ السادس من مارس، أعقب هجوماً واسعاً شنّته القوات السورية بدعم روسي.

وأفاد المرصد بمقتل «15 عنصراً من القوات السورية مقابل سبعة من مقاتلي مجموعات متشددة، جراء اشتباكات عنيفة في منطقة سهل الغاب» في ريف حماة الشمالي الغربي.

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