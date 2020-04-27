"الصحة العالمية": جائحة "كورونا" لن تنتهي قريباً

المصدر: جنيف - رويترز

حذر مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، من أن جائحة فيروس كورونا المستجد لن تنتهي قريبا وعبر عن "قلقه العميق" من التأثير الناجم عن تعطل الخدمات الصحية العادية لا سيما على الأطفال.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "الجائحة أبعد ما تكون عن الانتهاء" مضيفا أن المنظمة قلقة إزاء تزايد منحنى الإصابة بالفيروس في أفريقيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وبعض الدول الأسيوية.

وتابع قائلا "أمامنا طريق طويل والكثير من العمل".

وقال استنادا إلى التحالف العالمي للقاحات والتحصين إنه تم الإبلاغ عن وجود نقص في لقاحات الأمراض الأخرى في 21 دولة بسبب القيود المفروضة على الحدود نتيجة جائحة كورونا.

ومضى يقول إن "عدد حالات الإصابة بالملاريا قد يتضاعف في دول أفريقيا جنوب الصحراء. يجب عدم حدوث ذلك. نعمل مع الدول لدعمها".

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